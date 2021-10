Φρικτές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, προερχόμενες από το Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν αποφάσισαν να παραδειγματίσουν τους πολίτες για το αδίκημα της ληστείας. Φυσικά, επέλεξαν έναν από τους πλέον αποτρόπαιους τρόπους με τους οποίους έχουν συνηθίσει να σπέρνουν τον τρόμο... σκοτώνοντας και κρεμώντας τα πτώματα από γερανούς, ώστε να μπορούν να τα βλέπουν οι υπόλοιποι πολίτες. Το περιστατικό με τα κρεμώμενα άψυχα σώματα των φερόμενων εγκληματιών συνέβη στην περιοχή Ομπε στη βορειοανατολική Χεράτ και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media έκαναν το γύρο του διαδικτύου

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι έχουν αλλάξει, οι σοκαριστικές φωτογραφίες ανακαλούν στη μνήμη τις θηριωδίες τους, όταν κυβερνούσαν το Αφγανιστάν από το 1996 έως και το 2001. Οι τρομακτικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μετά τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας, ενώ σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χεράτ, οι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να μπουν στο σπίτι ενός άνδρα προκειμένου να τον ληστέψουν.

Taliban hang dead bodies of alleged thieves in another gruesome public display of slain criminals https://t.co/NrOBCJrIgM pic.twitter.com/8dEwiRDl0z