Ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα (Abdulrazak Gurnah) κατέκτησε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2021, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (07/10) η Βασιλική Ακαδημία της Σουηδίας. Ο 73χρονος από την Τανζανία τιμήθηκε για «την ασυμβίβαστη και συμπονετική διείσδυσή του στις επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και της μοίρας του πρόσφυγα στον κόλπο μεταξύ πολιτισμών και ηπείρων». Το Νόμπελ συνοδεύεται και από το χρηματικό έπαθλο που ανέρχεται σε 1,14 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα γεννήθηκε το 1948 και μεγάλωσε στη Ζανζιβάρη. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 έφτασε στην Αγγλία ως πρόσφυγας. Ήταν καθηγητής Αγγλικής και Μεταποικιακής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ μέχρι να συνταξιοδοτηθεί. Έχει εκδώσει 10 νουβέλες και ο πρόεδρος της Σουηδικής Ακαδημίας Άντερς Όλσον, έκανε ειδική μνεία στο «Afterlives» το οποίο χαρακτήρισε «μεγαλοπρεπές». Στο βιβλίο ο Γκουρνά εξιστορεί τη ζωή του Ilyas, τον οποίο απήγαγαν από την οικογένειά του Γερμανοί αποικιοκράτες και γύρισε στο χωριό του όταν ενηλικιώθηκε πολεμώντας εναντίον των δικών του ανθρώπων.

