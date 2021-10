Κίνα: Πυρηνικό υποβρύχιο των ΗΠΑ συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο

Σύγκρουση με άγνωστο αντικείμενο στη Σινική Θάλασσα για πυρηνικό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των Αμερικανών. Το σκάφος περιπολούσε στη Νότια Σινική Θάλασσα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διεκδικεί η Κίνα ενώ δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του επιτελείου: «Το USS Connecticut συγκρούστηκε με αντικείμενο το απόγευμα της 2ης Οκτωβρίου ενώ πλοηγείτο, έχοντας καταδυθεί, στα διεθνή ύδατα στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του επιτελείου. Ενώ διευκρινίζεται πως «Δεν υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός» κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ναύτες μπορεί να τραυματίστηκαν ελαφρά.

Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22):



The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries.



