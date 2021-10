Ρωσία: Βίντεο ντοκουμέντο από βασανιστήρια και σεξουαλικές επιθέσεις σε φυλακές

Σύμφωνα με το Reuters, οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν, ότι απέλυσαν πέντε ανώτερους αξιωματούχους των φυλακών στην περιοχή Σαράτοφ και ξεκίνησαν μια σειρά από ποινικές έρευνες για τα βασανιστήρια και τις σεξουαλικές επιθέσεις. Όλα άρχισαν όταν έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση για τα δικαιώματα των κρατουμένων στη Ρωσία, Gulagu.net, αποκαλυπτικό οπτικό υλικό. Μάλιστα υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή της 1.000 βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια της λόγω μιας μαζικής διαρροής εγγράφων, φωτογραφιών και βίντεο που αποδεικνύουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι στις φυλακές βασανίστηκαν και βιάστηκαν από άλλους κρατούμενους υπό την καθοδήγηση υπαλλήλων της φυλακής.

Τα βίντεο δείχνουν εικόνες που προκαλούν αποτροπιασμό με κρατούμενους που είναι δεμένοι σε χέρια και πόδια που βιάζονται ή ποδοπατούνται στο κεφάλι.

