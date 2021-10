Έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προσευχής τζαμί Σιιτών σε τζαμί, στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν. Ayτόπτης μάρτυρας κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

A powerful explosion which took place in the Shiite mosque in the capital of #Kunduz province:-Reports,Local Media #Afganistan pic.twitter.com/xaaPNrTGHR

Tοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι αρχές επιβεβαιώνουν την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό ή τον αριθμό θυμάτων και τραυματιών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ το ειδησιογραφικό πρακτορείο Aamaj ανέφερε ότι τα θύματα από την επίθεση στο τζαμί είναι τουλάχιστον 100.

Heartbreaking situation as women are gathered to find their loved ones in #Kunduz . Fatalities are believed to be more than 100 .#Taliban calling on people to avoid gatherings as there are threats of more attacks . pic.twitter.com/nFYTQ0OHAf