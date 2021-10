Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο τζαμί

Οι τζιχαντιστές ανέλαβαν την ευθύνη με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το «πρακτορείο» προπαγάνδας του ISIS «Amaq» και αναρτήθηκε στο Telegram. Από την επίθεση 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος στη βορειοανατολική επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με υπηρεσία του ΟΗΕ.

Την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση ανέλαβαν οι τζιχαντιστές. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο καιρό το ISIS-K εξαπέλυσε επίθεση έξω από τζαμί στην Καμπούλ, σκοτώνοντας πολλά άτομα. Οπτικό υλικό δείχνει πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος αυτό, στο οποίο προσεύχονται σιίτες μουσουλμάνοι που αποτελούν μειονότητα στο Αφγανιστάν.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian - citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip