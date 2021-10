Μικρό αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην Καλιφόρνια – Τουλάχιστον δυο νεκροί

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν στην Καλιφόρνια όταν ένα μικρό αεροσκάφος κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον δυο ακόμα βρίσκονται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας εγκαυμάτων και αρκετοί ακόμα έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα. Κανείς δεν γνωρίζει αν οι τραυματίες ήταν στο έδαφος ή επέβαιναν στο αεροσκάφος που έπεσε. Κανείς, επίσης, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Παράλληλα, δυο είναι τα σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά που ξέσπασε ως αποτέλεσμα της πτώσης του αεροσκάφους. Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έγινε στην πόλη Σάντε, 32 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Ντιέγκο. Στη συγκεκριμένη πόλη κατοικούν 50.000 άνθρωποι ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση απο εκεί που κατέπεσε το αεροσκάφος βρίσκεται ένα σχολείο!

Caught this on the security camera. Life can end in an instant. #Santee #planecrash pic.twitter.com/yXjR9KPPKS