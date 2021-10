Άγριο ξύλο στο Γουέμπλεϊ μεταξύ Ούγγρων οπαδών και αστυνομίας

Η βρετανική αστυνομία ήταν προετοιμασμένη για την έλευση των... γνωστών και μη εξαιρετέων Ούγγρων οπαδών στο Λονδίνο για το ματς μεταξύ της εθνικής τους και της Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Παρά την προετοιμασία, ωστόσο, τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν.

Δεκάδες οπαδοί της Ουγγαρίας συγκρούστηκαν με Βρετανούς αστυνομικούς που έκαναν χρήση γκλοπ, εντός του Γουέμπλεϊ, στο ξεκίνημα του αγώνα με την Αγγλία. Περίπου 600 Ούγγροι οπαδοί, στριμώχτηκαν σε μια μικρή γωνιά του γηπέδου, φορώντας τα μαύρα μπλουζάκια των Ultras που ακολουθούν την Εθνική ομάδα τους σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης.

Καθώς το ματς ξεκίνησε σεκιούριτι εισήλθαν στη συγκεκριμένη εξέδρα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πολύ βίαιες συγκρούσεις. Στη συνέχεια κατέφτασε στο σημείο ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών, που άρχισαν να χτυπούν με τα γκλοπ τους οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων ανέβηκαν στο κιγκλίδωμα «απαντώντας» με κλωτσιές προς τους αστυνομικούς και τους σεκιούριτι. Στη συνέχεια, η αστυνομία αποσύρθηκε σε μία φυσούνα και στο σημείο πήραν θέση ειδικές ομάδες καταστολής των αστυνομικών αρχών, με τα πνεύματα να ηρεμούν για την ώρα...

Hungary fans scuffling with stewards and police at Wembley pic.twitter.com/7dDei9IGWX

Another angle of the Hungary fans going at the police and stewards at Wembley tonight



pic.twitter.com/8DFCz35bUS