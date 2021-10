Τάρανδος στις ΗΠΑ ζούσε για δυο ολόκληρα χρόνια με ένα βαρύ λάστιχο στο λαιμό του

Τη μισή ζωή του, σχεδόν δυο χρόνια, έζησε με ένα βαρύ λάστιχο στο λαιμό του, ένας τάρανδος στο Κολοράντο των ΗΠΑ ο οποίος τελικά κατάφερε να απαλλαγεί απο το βάρος του όταν τον εντόπισαν οι δασοφύλακες που φρόντισαν να τον απελευθερώσουν. Το εντυπωσιακό αρσενικό ζώο, ηλικίας 4,5 ετών και βάρους περίπου 300 κιλών, εντοπίστηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα νοτιοδυτικά του Ντένβερ στις ΗΠΑ. Αφού τον νάρκωσαν, οι δασοφύλακες δεν είχαν άλλη λύση παρά να του κόψουν τα μακριά κέρατά του για να καταφέρουν να βγάλουν το ελαστικό.

«Θα προτιμούσαμε να κόψουμε το λάστιχο και να του αφήσουμε τα κέρατα» που είναι πολύ χρήσιμα στα αρσενικά αυτού του είδους κατά την περίοδο του ζευγαρώματος. «Όμως η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και έπρεπε να βγάλουμε το ελαστικό με κάθε τρόπο», εξήγησε ο Σκοτ Μέρντοκ, ένας από τους δασοφύλακες που συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτήν.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



Story: https://t.co/WHfkfPuAck



📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk