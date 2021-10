Η LEGO ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει εντυπωσιακό μοντέλο του Τιτανικού με 9.090 τουβλάκια

Ένα... τιτάνιο μοντέλο του θρυλικού Τιτανικού το οποίο θα αποτελείται από 9.090 τουβλάκια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει η εταιρεία LEGO μέσα στο Νοέμβριο και έχει ήδη προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους φανατικούς του είδους! Το συγκεκριμένο θα είναι το μεγαλύτερο σετ κατασκευής που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η εταιρεία.

Ο Τιτανικός της LEGO είναι μοντέλο κλίμακας 1: 200 και περιλαμβάνει ανακατασκευή της γέφυρας του πλοίου, του καταστρώματος και της πισίνας. Θα έχει μήκος μήκος 1 μέτρο και 134 εκατοστά και θα χωρίζεται σε τρία τμήματα προκειμένου να αποκαλύπτει και το εσωτερικό του θρυλικού πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της περιβόητης πρώτης θέσης, η οποία εκτείνεται σε έξι καταστρώματα, ένα σαλόνι τύπου Jacobean καθώς και μηχανοστάσιο.

Για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει το σετ , θα κοστίζει 541 ευρώ (629 δολάρια) και θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από την 1η Νοεμβρίου ενώ η γενική του πώληση θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου. «Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του , ο Τιτανικός αποτέλεσε θαύμα της ναυπηγικής, το μεγαλύτερο κινούμενο όχημα που δημιουργήθηκε ποτέ. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για την αναδημιουργία αυτού του εμβληματικού πλοίου από τούβλα LEGO, χρησιμοποιώντας σχέδια που δημιουργήθηκαν πριν από έναν αιώνα», ανέφερε σε δήλωσή του Mike Psiaki, επικεφαλής του σχεδιαστικού τμήματος στον Όμιλο LEGO.

LEGO Titanic announced coming November 8th ($629.99). Measuring over 53 in. (135 cm) long, the Titanic is the largest LEGO set ever created as of 2021 https://t.co/o66SdewbC5 #ad pic.twitter.com/zXLRfkTlq9