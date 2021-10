Γουίλιαμ Σάτνερ: Ο ηθοποιός του Star Trek γίνεται ο γηραιότερος άνθρωπος που ταξιδεύει στο Διάστημα

Ο ηθοποιός του «Star Trek» Γουίλιαμ Σάτνερ ταξιδεύει για το Διάστημα, σήμερα, Τετάρτη. Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη αλλά καθυστέρησε λόγω των προβλέψεων ισχυρών ανέμων στο σημείο εκτόξευσής της. Στα 90 του χρόνια, ο Σάτνερ θα γράψει ιστορία ως ο γηραιότερος άνθρωπος που πέταξε στο διάστημα. Η πτήση θα πραγματοποιηθεί με πύραυλο New Shepars της Blue Origin.

«Είμαστε μόλις στην αρχή, αλλά πόσο όμορφη είναι αυτή η αρχή. Πόσο εξαιρετικό είναι να είσαι μέρος αυτής της όμορφης αρχής», είπε ο Σάτνερ σε βίντεο της Blue Origin που δημοσιεύτηκε την παραμονή της πτήσης του. «Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη περιέργεια για αυτόν τον φανταστικό χαρακτήρα, τον Captain Kirk, που πηγαίνει στο διάστημα. Ας πάμε λοιπόν μαζί του και να απολαύσουμε τη βόλτα», συμπλήρωσε.

“We are just at the beginning, but how miraculous the beginning is.” @WilliamShatner is ready to go to space. #NS18 pic.twitter.com/u3MnOAbWtW

Το ταξίδι διαρκεί μόλις 10 λεπτά, με την πλήρως αυτοματοποιημένη κάψουλα να φθάνει σε μέγιστο υψόμετρο περίπου 106 χιλιόμετρα, πριν επιστρέψει με αλεξίπτωτο στην έρημο. Ο Σάτνερ θα γράψει ιστορία ως ο γηραιότερος άνδρας που πέταξε στο διάστημα, ξεπερνώντας την Wally Funk , 82 ετών, η οποία πέταξε με τον Bezos σε πτήση της Blue Origin τον Ιούλιο.

Το New Shepard, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Blue Origin του Μπέζος, έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει την αναπτυσσόμενη αγορά του διαστημικού τουρισμού. Αφού το καψάκιο φτάσει σε μέγιστο υψόμετρο περίπου 106 χιλιομέτρων (350.000 πόδια), ξεκινά η κάθοδος με την κάψουλα στην έρημο.

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε στις 11 Iουλίου με ένα διαστημικό σκάφος της Virgin Galactic που τον μετέφερε στο Διάστημα. Πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε το διαστημικό σκάφος που ήταν προσκολημένο στο κύτος του, μέσα στο οποίο βρίσκονται ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι. Δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταβεί στο διάστημα στα χρόνια του 2000, αλλά με ρωσικούς πυραύλους.

Τέλος, η SpaceX του Έλον Μασκ έκανε μία ιστορική κίνηση στις 16 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, απλοί πολίτες ταξίδεψαν στο διάστημα χωρίς κανέναν επαγγελματία αστροναύτη μαζί τους. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έλαβε συγχαρητήρια από τον αντίπαλό του, Τζεφ Μπέζος: «Συγχαρητήρια στον Elon Musk και την ομάδα της SpaceX για την χθεσινή επιτυχημένη αποστολή Inspiration4. Ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, όπου το διάστημα θα είναι προσβάσιμο από όλους μας»

Congratulations to @ElonMusk and the @SpaceX team on their successful Inspiration4 launch last night. Another step towards a future where space is accessible to all of us.