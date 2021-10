Ισπανία: Εκκενώθηκε ένα πανεπιστήμιο και συνελήφθη ένας ύποπτος για πυροβολισμούς - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Οι Αρχές στη βόρεια Ισπανία εκκένωσαν ένα πανεπιστήμιο στη Λεϊόα, κοντά στο Μπιλμπάο και συνέλαβαν έναν ύποπτο για πυροβολισμούς, από τους οποίους δεν τραυματίστηκε κανείς. Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας είπε ότι ο ύποπτος είναι ένας νεαρός άνδρας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το πανεπιστήμιο εκκενώθηκε στις 18.50 (τοπική ώρα) και ο ύποπτος συνελήφθη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Χώρα των Βάσκων. Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο νεαρός ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι και ότι από τα πυρά έσπασαν τζάμια παραθύρων.

