Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε σήμερα, Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου, επιθέσεις στην νορβηγική πόλη Κόνγκσμπεργκ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη τόνισε ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας. Τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης, η οποία έχει 28.000 κατοίκους, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία δεν έχει δώσει τα στοιχεία του υπόπτου, λέγοντας μόνο ότι πρόκειται για έναν άνδρα που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στην κοντινή πόλη Ντράμεν.

