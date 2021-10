Επίθεση με τόξο στη Νορβηγία: Δεν αποκλείει την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας η αστυνομία

Ανοιχτό, μέχρι και αυτή την ώρα, παραμένει για τη νορβηγική αστυνομία το ενδεχόμενο η επίθεση με τόξο και βέλη στην πόλη Κόνγκσμπεργκ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, να είναι τρομοκρατική ενέργεια! Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν, σε πρώτη φάση, οι έρευνες.

«Με δεδομένο όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος ο οποίος πρόσθεσε πως «ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τα κίνητρά του».

Η αστυνομία δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων, ούτε στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, ωστόσο, επικαλούμενος πηγές, έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στις επιθέσεις.

Το αποψινό αιματοκύλισμα στη νοτιοανατολική Νορβηγία ξύπνησε μνήμες από ένα συγκλονιστικό γεγονός που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία της χώρας. Ήταν 22 Ιουλίου 2011, όταν ο ακροδεξιός Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους με βομβιστική επίθεση κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, προτού ανοίξει πυρ εναντίον μιας θερινής κατασκήνωσης της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF) στο νησί Ουτόγια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Στην κατά τ' άλλα φιλήσυχη Νορβηγία, τον Αύγουστο του 2019, ο Φίλιπ Μανσάους πυροβόλησε εναντίον ενός τεμένους κοντά στο Όσλο, προτού ακινητοποιηθεί από τους πιστούς του τεμένους, χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Στο παρελθόν ο ίδιος είχε πυροβολήσει με φυλετικά κίνητρα την θετή αδελφή του, γεννημένη στην Ασία. Επιπλέον, αρκετά σχέδια για ισλαμιστικές επιθέσεις έχουν αποτραπεί.

Σε ότι αφορά την αποψινή επίθεση, η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τον δράστη αλλά και ότι οι ανθρώπινες απώλειες είναι μεγάλες. «Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει αριθμό θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη. «Ο άνδρας συνελήφθη... από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε.

Τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης, η οποία αριθμεί 28.000 κατοίκους, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. Η αστυνομία δεν έχει δώσει τα στοιχεία του υπόπτου, λέγοντας μόνο ότι πρόκειται για έναν άνδρα που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στην κοντινή πόλη Ντράμεν. «Δεν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό άλλων ανθρώπων», δήλωσε ο Ος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο άνδρας έφερε πάνω του επίσης ένα μαχαίρι και άλλα όπλα.

#BreakingNews: The now arrested suspect of the bow & arrow attack in #Kongsberg, #Norway, "Rainer Winklar" announced & demonstrated his shooting skills just few days ago on his YouTube channel.



Authorities rules out terrorism link. pic.twitter.com/93MO0gIxzK