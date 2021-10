Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση με τόξο στην Κονγκσμπέργκ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία, είναι και επίσημα πλέον τουλάχιστον πέντε άτομα, τα social media και τα τοπικά ΜΜΕ έχουν δώσει ήδη τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το ποιός είναι ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί και αυτή την ώρα ανακρίνεται.

«Ο άνδρας χρησιμοποίησε τόξο και βέλη (...) σε κάποιες από τις επιθέσεις», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο Εϊβίντ Ος, σε δημοσιογράφους. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα, μεταξύ άλλων για να εξακριβώσει εάν χρησιμοποιήθηκαν κι άλλα όπλα, πρόσθεσε, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινώσει και επίσημα πως οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι τουλάχιστον πέντε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Σε ότι αφορά τον δράστη της επίθεσης, ο οποίος όπως αναφέρθηκε βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και ανακρίνεται, επίσημα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, ωστόσο, χρήστες των social media και τοπικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο πως πρόκειται για τον έναν νεαρό άνδρα που είναι γνωστός ως Reiner Winklarson, ο οποίος είχε «ανεβάσει» σχετικό βίντεο στο YouTube λίγες ημέρες νωρίτερα και ουσιαστικά προανήγγειλε τις πράξεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης στόχευε ανθρώπους για 30 λεπτά, πριν διαφύγει από το σημείο και ξεκινήσει το ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία.

#BREAKING: A man shot at people with a bow and arrow outside shops and on the streets in central #Kongsberg, #Norway. Several killed, suspect arrested. pic.twitter.com/UFXTRYuaCB — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 13, 2021

#Norway Terror Update: The suspect identified as white Norwegian Christian "Rainer Winklarson".



He had announced that he wanted to kill people several days ago on his YouTube channel, and even demonstrated his shooting skills. pic.twitter.com/72dPv7fNN4 October 13, 2021

Norway bow and arrow attacks: Five killed in Kongsberg before suspect 'in confrontation' with police | World News | Sky News https://t.co/q9H1zCQNFf — Helen Wood MBE (@Helen5Wood) October 13, 2021

#BreakingNews: The now arrested suspect of the bow & arrow attack in #Kongsberg, #Norway, "Rainer Winklar" announced & demonstrated his shooting skills just few days ago on his YouTube channel.



Authorities rules out terrorism link. pic.twitter.com/93MO0gIxzK October 13, 2021

Ο δράστης έδρασε μέσα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Coop Extra, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης Κόνγκσμπεργκ. Ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις τους. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Δεν αποκλείει την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας η αστυνομία

Ανοιχτό, μέχρι και αυτή την ώρα, παραμένει για τη νορβηγική αστυνομία το ενδεχόμενο η επίθεση να είναι τρομοκρατική ενέργεια! Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν, σε πρώτη φάση, οι έρευνες. «Με δεδομένο όπως εξελίσσονται τα γεγονότα, είναι φυσικό να διερευνηθεί εάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος ο οποίος πρόσθεσε πως «ο άνδρας που συνελήφθη δεν έχει ανακριθεί και είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε τα κίνητρά του».

Ξύπνησαν μνήμες του μακελειού που διέπραξε ο Άντερς Μπρέιβικ

Το αποψινό αιματοκύλισμα στη νοτιοανατολική Νορβηγία ξύπνησε μνήμες από ένα συγκλονιστικό γεγονός που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία της χώρας. Ήταν 22 Ιουλίου 2011, όταν ο ακροδεξιός Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους με βομβιστική επίθεση κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, προτού ανοίξει πυρ εναντίον μιας θερινής κατασκήνωσης της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF) στο νησί Ουτόγια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Στην κατά τ' άλλα φιλήσυχη Νορβηγία, τον Αύγουστο του 2019, ο Φίλιπ Μανσάους πυροβόλησε εναντίον ενός τεμένους κοντά στο Όσλο, προτού ακινητοποιηθεί από τους πιστούς του τεμένους, χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Στο παρελθόν ο ίδιος είχε πυροβολήσει με φυλετικά κίνητρα την θετή αδελφή του, γεννημένη στην Ασία. Επιπλέον, αρκετά σχέδια για ισλαμιστικές επιθέσεις έχουν αποτραπεί.

Σε ότι αφορά την αποψινή επίθεση, η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε τον δράστη αλλά και ότι οι ανθρώπινες απώλειες είναι μεγάλες. «Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει αριθμό θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη. «Ο άνδρας συνελήφθη... από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε.