Λίβανος: 4 νεκροί και 20 τραυματίες από τα πυρά στην Βηρυτό

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και είκοσι τραυματίσθηκαν σήμερα από πυρά κατά την διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε στην Βηρυτό από τα σιιτικά κινήματα Χεζμπολάχ και Αμάλ απαιτώντας την απομάκρυνση του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας το 2020, σύμφωνα με στρατιωτικές και ιατρικές πηγές.

Ενας άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι και ένα δεύτερος από σφαίρα στο στήθος, διευκρίνισε η γιατρός Μαριάμ Χασάν του νοσοκομείου Sahel.Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου έκανε λόγο για τρίτο νεκρό στο νοσοκομείο Rassoul al-Aazam, που βρίσκεται στα νότια σιιτικά προάστια της Βηρυτού, ενώ στρατιωτική πηγή ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είναι τέσσερις.Ο λιβανικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 20. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για πυκνά πυρά στην περιοχή, ενώ τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από ανθρώπους με ελαφρύ ή μεσαίο οπλισμό.

Hezbollah-Amal protest in Beirut turns violent as a sniper opens fire at the demonstrators. Reportedly, there are dead and wounded. pic.twitter.com/wZgeBkb3XT