ΗΠΑ: Στο νοσοκομείο ο Μπιλ Κλίντον με «μόλυνση» που δεν είναι κορονοϊός

Στο νοσοκομείο εξαιτίας μόλυνσης, που ωστόσο «δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό» εισήχθη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Όπως ανακοίνωσε το CNN και επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, ο 75χρονος Μπιλ Κλίντον νοσηλεύεται από την Τρίτη νοσοκομείο στην Ερβάιν, στην Καλιφόρνια.

«Το απόγευμα της Τρίτης ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο UCI για να υποβληθεί σε θεραπεία λόγω μόλυνσης που δεν σχετίζεται με την COVID», εξήγησε ο εκπρόσωπός του, ο Άνχελ Ουρένια μέσω Twitter.

CNN reports that Bill Clinton is now hospitalized for sepsis. Says he is currently in the ICU but likely for his own protection.



Clinton's spox is saying Clinton is in good spirits and it's possible he could be out by tomorrow.



This is not related to his heart or covid. pic.twitter.com/qesN0v3oH8