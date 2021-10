Αφγανιστάν: Έκρηξη σε τέμενος στην Κανταχάρ με νεκρούς και τραυματίες

Έκρηξη με νεκρούς και τραυματίες στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στην Κανταχάρ, στο Αγφανιστάν, κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορεία επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ ακόμη 13 τραυματίστηκαν, ωστόσο υπάρχουν φόβοι πως οι συγκεκριμένοι αριθμοί θα αυξηθούν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι οι αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες για την έκρηξη, που σημειώθηκε μια εβδομάδα μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε σιιτικό τζαμί της Κουντούζ που στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους. Προς ώρας δεν έχει αναλάβει κάποιος την ευθύνη της επίθεσης.

#Explosion near the largest Shiite mosque in Kandahar which is Famous with the name of Bibi Fatima Mosque or Imam Bargah. Primary reports: 7 killed and 13 other injured. #Afghanishtan #knadahar pic.twitter.com/TqSH4OhVLT