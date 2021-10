Μεγάλη Βρετανία - Ντέβιντ Αμες: Νεκρός και δεύτερος βουλευτής από μαχαίρι μέσα σε 5 χρόνια

Στις 16 Ιουνίου 2016, η Τζο Κοξ, βουλευτής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε επανειλημμένα στο Μπέρσταλ δυτικό Γιορκσάιρ, σε ομιλία στους ψηφοφόρους της, μία εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα για την παραμονή ή αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέντε χρόνια μετά, σε αντίστοιχη ομιλία με ψηφοφόρους, ο 69χρονος Ντέιβιντ Αμες, βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος μαχαιρώθηκε πολλές φορές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση και δεν αναζητεί άλλους υπόπτους σε σχέση με το συμβάν.

Γεννημένη στο Μπάτλεϊ, δυτικό Γιορκσάιρ, η Κοξ αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Κέμπριτζ το 1995. Μεγάλωσε στο Μπάτλεϊ και εργαζόταν για την ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam, για το Save the Children και το NSPCC, στη Βρετανία όσο και σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε, επίσης, σύμβουλος της συζύγου του Γκόρντον Μπράουν. Κατέχοντας την έδρα των Εργατικών, προέβη σε εκστρατεία για ζητήματα που σχετίζονται με τον συριακό εμφύλιο πόλεμο και ίδρυσε τη «Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα των Φίλων της Συρίας», της οποίας έγινε πρόεδρος. Την περιέγραψαν ως ακούραστη υπέρμαχο των προσφύγων της Συρίας.

Ο Ντέιβιντ Άμες, διατηρούσε τη θέση του βουλευτής με το Κόμμα των Συντηρητηικών σχεδόν 40 χρόνια, από το 1983. Μεγαλωμένος ως Ρωμαιοκαθολικός, ήταν γνωστός πολιτικά ως κοινωνικός συντηρητικός και ως εξέχων αγωνιστής κατά των αμβλώσεων και σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων.

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, δήλωσε για το έγκλημα: «Μια πολύ ανησυχητική είδηση ήρθε από το Leigh-on-Sea. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι για τον σερ Ντέιβιντ Άμες και την οικογένειά του». Ο Άμες ήταν παντρεμένος και είχε πέντε παιδιά.

Ο Μπρένταν Κόξ, σύζυγος της δολοφονημένης με παρόμοιο τρόπο βουλεύτριας, Τζο Κοξ, έγραψε στο Twitter: «Όλα έχουν σημασία τώρα. Αυτό φέρνει τα πάντα στο παρελθόν. Ο πόνος, η απώλεια, αλλά και η αγάπη που μας έδωσε το κοινό μετά τον χαμό της Τζο. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο για τον Ντέιβιντ τώρα»

My thoughts and love are with David’s family. They are all that matter now. This brings everything back. The pain, the loss, but also how much love the public gave us following the loss of Jo. I hope we can do the same for David now. pic.twitter.com/hwRN0PODPK