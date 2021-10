Βρετανία: Το ελληνικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την άγρια δολοφονία του βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες

Ο Ντέιβιντ Έιμες, Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, έπεσε νεκρός όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε εκκλησία, χθες στο Έσσεξ. Η κοινή γνώμη είναι ακόμα και τωρα «παγωμένη» και τα συλλυπητήρια μηνύματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Ένα από αυτά και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών που σε ανακοίνωση που εξέδωσε τόνισε ότι «τέτοιες ειδεχθείς πράξεις δεν έχουν απολύτως καμία θέση στις κοινωνίες μας», και παράλληλα εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στη Βουλή των Κοινοτήτων αλλά και την αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Deeply saddened by the tragic death of 🇬🇧MP Sir David Amess.We extend our deepest condolences to his family, friends and colleagues @HouseofCommons &our solidarity w/the people & government of our close ally& partner #UK.Such heinous acts have absolutely no place in our societies