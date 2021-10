Βρετανία: Τρομοκρατική ενέργεια θεωρείται η δολοφονία του Ντέιβιντ Αμες

Η επίθεση με μαχαίρι στο Εσεξ, η οποία στοίχισε χθες Παρασκευή (15/10) τη ζωή του βουλευτή των Συντηρητικών Ντέιβιντ Αμες αντιμετωπίζεται πλέον ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία σήμερα Σάββατο (16/10). «Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το κίνητρο δυνητικά συνδέεται με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό», αναφέρει δελτίο Τύπου της αστυνομίας που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για τη δολοφονία του 69χρονου πολιτικού σε εκκλησία των μεθοδιστών συνελήφθη 25χρονος. Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η αντιτρομοκρατική, ανακοινώθηκε χθες βράδυ. Τις τελευταίες δεκαετίες διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στη Βρετανία.

«Τέτοιες ειδεχθείς πράξεις δεν έχουν απολύτως καμία θέση στις κοινωνίες μας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών για τον τραγικό θάνατο του βουλευτή της Μεγάλης Βρετανίας, σερ Ντέιβιντ Αμες και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στη Βουλή των Κοινοτήτων και την αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Deeply saddened by the tragic death of 🇬🇧MP Sir David Amess.We extend our deepest condolences to his family, friends and colleagues @HouseofCommons &our solidarity w/the people & government of our close ally& partner #UK.Such heinous acts have absolutely no place in our societies