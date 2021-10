Διαδήλωση που οργανώθηκε από τα σιιτικά κινήματα Χεζμπολάχ και Αμάλ κατά του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, του επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, εξελίχθηκε σε λουτρό αίματος με νεκρούς και τραυματίες. Πυροβολισμοί και εκρήξεις σημειώνονταν στην περιοχή Ταγιουνέχ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο ωστόσο φαίνεται πως κάποιοι δεν... πτοήθηκαν από το χάος στους δρόμους.

Τα σοβαρά επεισόδια είχαν σαν αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ οπλισμένοι με αυτόματα κουκουλοφόροι πυροβολούσαν. Ένας πολίτης της Βηρυτού, μάλλον... αδιάφορος για τα όσα γίνονταν στους δρόμους, βρισκόταν δίπλα στους οπλισμένους που πυροβολούσαν συνεχώς, τους κοιτούσε και παράλληλα κάπνιζε! Το στιγμιότυπο με τον αδιάφορο πολίτη που φορά πράσινη μπλούζα στο βίντεο που ακολουθεί και κυκλοφόρησε στο Twitter:

Just another surreal day in #Beirut for the guy in the green shirt !



#بس_هيك #الطيونة #BeirutBlast pic.twitter.com/OdsDUd2gui