Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές, καθώς βρέθηκε ένας άνδρας αποκεφαλισμένος ενώ αναζητείται ένας ύποπτος που πιθανότατα είναι οπλισμένος. Το περιστατικό σημειώθηκε στη νότια Γαλλία και συγκεκριμένα σε προάστιο της πόλης Μπολέν. Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η θεωρία της τρομοκρατικής ενέργειας δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη.

URGENT - Un homme retrouvé décapité et éviscéré à Bollène - La police diffuse la photo d'un individu armé et dangereux, et lance un avis de recherche #décapité #décapitation https://t.co/yxsmTCdQYT