«Φούντωσαν» για ακόμη μία φορά οι φήμες για την κακή κατάσταση υγείας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο για ακόμη μία φορά να παίρνει... υπνάκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Μάλιστα το εν λόγω περιστατικό έγινε μπροστά στις κάμερες με το βίντεο να κάνει ήδη τον γύρο του Διαδικτύου.

Αυτή τη φορά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κόντεψε να αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Αγκόλας Ζοάο Λουρένσο, στην πρόσφατη επίσκεψή του στη νοτιοαφρικανική χώρα. Ο Ερντογάν κουρασμένος μπροστά στις κάμερες δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά οι ολοένα και αυξανόμενες φορές που συμβαίνει αυτό, έχει πυροδοτήσει πληθώρα σχολίων της αντιπολίτευσης, η οποία κάνει συχνά λόγο για ενδεχόμενα προβλήματα στην κατάσταση της υγείας του.

Ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, κοινοποίησε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του Ερντογάν στην Αγκόλα, γράφοντας πως η εικόνα του Τούρκου προέδρου αποτελεί «πιθανή ένδειξη για την άρρωστη υγεία του».

#Turkey's President #Erdogan dozed off during a joint presser with his host #Angola President João Lourenço, a possible indication to his ailing health. This has become a pattern.



He also picked up his nose 👃in front of cameras and guests. pic.twitter.com/fW4hvAxJ4D