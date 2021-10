Truth Social: Χάκαραν την πλατφόρμα του Τραμπ πριν ακόμα βγει στον αέρα

Πριν από ένα 24ωρο περίπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ίδρυση του δικού του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, που βάπτισε «Truth Social»! Κάπως έτσι ο Τραμπ, θεωρεί, ότι παίρνει την δική του εκδίκηση από τις πλατφόρμες Twitter, Facebook και YouTube, που τον εκδίωξαν τον περασμένο Ιανουάριο καθώς τον κατηγόρησαν για υποκίνηση βίας των οπαδών του ήδη πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου.

«Δημιούργησα τον Truth Social και τον όμιλο Trump Media and Technology για να αντισταθούμε στην τυραννία των γιγάντων της τεχνολογίας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος σε κλίμα πανηγυρικό. Ένα 24ωρο αργότερα, ωστόσο, ήρθαν τα πρώτα «σύννεφα».

Αρκετοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας βρήκαν την πλατφόρμα η οποία δεν έχει βγει ακόμα στον... ιντερνετικό «αέρα» και αφού μπήκαν σε αυτή δημιούργησαν ψεύτικα προφίλ τόσο για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και για τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πένς! Αξίζει να σημειωθεί πως το χακάρισμα σημειώθηκε μέσα σε δύο ώρες από την ανακοίνωση του Τραμπ αλλά έγινε γνωστό αρκετές ώρες αργότερα! Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Daily Dot Mikael Thalen, το url του ιστότοπου σύντομα τέθηκε εκτός σύνδεσης. Την ίδια ώρα, ο ψεύτικος λογαριασμός του δημοσιογράφου Drew Harwell έκλεισε μέσα σε μία ώρα.

Was just able to setup an account using the handle @donaldtrump on 'Truth Social,' former President Donald Trump's new social media website.



Although the site is not officially open, a URL was discovered allowing users to sign up anyway. pic.twitter.com/MRMQzjNhma