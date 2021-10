Σουδάν: Στρατιωτικό πραξικόπημα - Υπό κράτηση ο πρωθυπουργός της χώρας

Ο στρατός του Σουδάν υποκίνησε ταραχές στο ανατολικό Σουδάν και εκμεταλλεύθηκε την κρίση για να επιβάλει σήμερα, Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, πραξικόπημα κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ, κατήγγειλε ο διευθυντής του γραφείου του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya. Το πραξικόπημα έγινε παρά τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει ο Χάμντοκ με τον επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας που κυβερνά τη χώρα, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, παρουσία του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Τζέφρι Φέλτμαν, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Ενημέρωσης του Σουδάν ανακοίνωσε ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με πλήρες στρατιωτικό πραξικόπημα, ενώ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων. Ο σουδανικός λαός θα πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει την απόπειρα των στρατιωτικών να εμποδίσουν τη δημοκρατική μετάβαση, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του προς το Reuters. «Καλούμε όλους να συνεχίσουν την πορεία μέχρι να ακυρωθεί η απόπειρα πραξικοπήματος», τόνισε το υπουργείο Ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του ότι έχει τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, μετέδωσε η αραβόφωνη υπηρεσία του Sky News επικαλούμενη ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών του Σουδάν επιβεβαίωσε πως έχουν συλληφθεί τα περισσότερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας, που ανέλαβε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019

Δύναμη του στρατού έκανε έφοδο και συνέλαβε πολλούς εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ομντουρμάν, δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ, ενημέρωσε το υπουργείο Πληροφοριών μέσω Facebook.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τζουζέπ Μπορέλ, εξέφρασε σήμερα την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο Σουδάν, όπου εκτυλίσσεται στρατιωτικό πραξικόπημα. «Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Σουδάν. Η ΕΕ καλεί όλα τα μέρη και τους εταίρους στην περιοχή να βάλουν ξανά στις ράγες την διαδικασία πολιτικής μετάβασης», τόνισε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter.

Protests now forming down Africa St in #Khartoum in response to reported coup in #Sudan 🇸🇩 pic.twitter.com/xSKe93DVRP