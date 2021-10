Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη πως τρία παιδιά ηλικίας από 7 ως και 15 ετών ζούσαν εγκαταλελειμμένα για περίπου έναν χρόνο και στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τα λείψανα του νεκρού αδερφού τους. Όλα αποκαλύφθηκαν έπειτα από τηλεφώνημα που έγινε στις αρχές στην κομητεία Χάρις του Τέξας.

Όπως ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης τα τρία παιδιά ηλικίας 7, 10 και 15 ετών βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση σε οίκημα και είχαν εγκαταλειφθεί πάνω από έναν χρόνο. Το χειρότερο όμως είναι πως ζούσαν μαζί με τα λείψανα του τέταρτου αδερφού τους που είχε πεθάνει σχεδόν έναν χρόνο πριν!

«Το πτώμα βρισκόταν σε κοινή θέα για ένα χρόνο» ανέφεραν οι αρχές με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει να κάνουν λόγο πως άνηκε σε ανήλικο αγόρι.

Το τηλεφώνημα προς τις αρχές το έκανε ο ίδιος ο 15χρονος λέγοντας πως στο διαμέρισμά του υπάρχει το πτώμα του 9χρονου αδερφού του, ενώ οι γονείς τους τούς είχαν εγκαταλείψει. Τα ευρήματα των αρχών ουσιαστικά επιβεβαίωσαν όλα όσα είχε υποστηρίξει ο 15χρονος που είχε αναλάβει και τον ρόλο του «φύλακα» των μικρότερων αδερφών του.

Three abandoned children and skeletal remains of another were found Sunday in a Harris County apartment. Sheriff Ed Gonzalez said the children found alive are 15, 10 and 7 years old.



“They were in there while the body was deteriorating,” Gonzalez said. https://t.co/c2rEyIuJ9I