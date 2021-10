Άντονι Φάουτσι: Σάλος από το σκάνδαλο με ακραία πειράματα σε σκύλους

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η είδηση πως ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, έδωσε άδεια στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (του οποίου διευθυντής από το 1984) για τη χρηματοδότηση σκληρών πειραμάτων με σκυλιά, όπου μύγες τα τρώνε ζωντανά, αφού πρώτα οι επιστήμονες τα ακινητοποιούν, εγκλωβίζοντας τα κεφάλια τους μέσα σε κλουβιά! Το ζητούμενο ήταν να δοκιμαστούν νέα φάρμακα, όμως όταν αποκαλύφθηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, ξέσπασαν αντιδράσεις με τα hashtag #ArrestFauci και #FauciDogTorturer να οργιάζουν στο Twitter!



Δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί Αμερικανοί βουλευτές εξέφρασαν την οργή τους όχι μόνο για την απαράδεκτη μέθοδο του πειράματος, αλλά και για τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Πολλοί από αυτούς συνέταξαν επιστολή με επικεφαλής την βουλευτή Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα, διατρανώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για το πείραμα. Ο Φάουτσι, όπως αναφέρει η «Daily Mail», κατηγορείται ότι δαπάνησε σχεδόν δύο εκατομμύρια δολάρια στα πειράματα με τα κουτάβια.

This has got to stop #ArrestFauci pic.twitter.com/OdGI74emYZ