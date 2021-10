ΗΠΑ: Αιματοκύλισμα σε εμπορικό κέντρο στο Αϊντάχο – Δυο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Δεν προλαβαίνουν οι ΗΠΑ να συνέλθουν από το ένα περιστατικό ένοπλης βίας και έρχεται το επόμενο να δείξει πόσο ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση με την οπλοκατοχή στη χώρα. Αυτή τη φορά ένας ένοπλος μπήκε σε ένα εμπορικό κέντρο στο Αϊντάχο, άνοιξε πυρ και πρόλαβε πριν συλληφθεί να σκοτώσει δυο άτομα και να τραυματίσει τέσσερα ακόμα.

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/RuSfZVaxRa