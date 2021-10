Viral βίντεο: Νεαρή γυναίκα γεννά όρθια στην πόρτα του νοσοκομείου - Συγκλονίζει το θαύμα της φύσης

Συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και καταγράφει τη στιγμή ενός τοκετού στο πάρκινγκ του νοσοκομείου! Μια νεαρή γυναίκα, της οποίας έχουν σπάσει τα νερά, σπεύδει μαζί με έναν συνοδό στο νοσοκομείο για να φέρει στον κόσμο το μωρό της. Ωστόσο, το βρέφος δεν σκόπευε να... συνεργαστεί κι έτσι αποφάσισε να κάνει το... δικό του και να βγει πρόωρα στο φως!

Μια μαία έσπευσε στο πάρκινγκ για να βοηθήσει την κοπέλα, η οποία γέννησε κυριολεκτικά όρθια, με το παιδί απλά να... πέφτει από μέσα της, στην αγκαλιά της μαίας! Την ίδια στιγμή, δύο αστυνομικοί παρακολουθούν εμβρόντητοι το συμβάν, την ώρα που η μαία εντελώς φυσιολογικά και με το χαμόγελο στα χείλη παρακολουθεί τη φύση, σε όλο της το μεγαλείο, να κάνει τη δουλειά της.

Στιγμές μετά, τυλίγει το νεογνό σε μία κουβέρτα, και με τον ομφάλιο λώρο να είναι ακόμα δεμένος σε μάνα και παιδί, η κοπέλα αρχίζει και περπατά με αργά βήματα, κρατώντας το παιδί της πλέον στην αγκαλιά της και εισέρχεται στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω...

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που έχει γίνει viral

Woman gives birth at the hospital car park after not making it inside in time 😮



