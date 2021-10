Συνάντηση Ερντογάν με φον ντερ Λάιεν και Ντράγκι στη σύνοδο των G20

Την πρώτη τους συνάντηση μετά το διπλωματικό επεισόδιο που ονομάστηκε «sofa – gate» είχαν πριν από λίγο στη Ρώμη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του G20 και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ήταν σύντομης διάρκειας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι με κύρια θέματα την Λιβύη, το Αφγανιστάν και το μεταναστευτικό.

Good exchange with @RTErdogan.

We took stock of ongoing work on a range of issues, from the pandemic to economic recovery, the situation in Afghanistan and beyond. pic.twitter.com/8gfuXySoRu