G20: Ανθρώπινα δικαιώματα και S-400 στο επίκεντρο της συζήτησης Μπάιντεν - Ερντογάν

Για περισσότερο από μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Τούρκο ομόλογό του Ρεζτέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Ρώμη. Συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τονίζει την επιθυμία του να διατηρηθούν οι εποικοδομητικές σχέσεις, να διευρυνθούν οι τομείς συνεργασίας και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις διαφωνίες των δύο χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκό Οίκου.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την κατοχή του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πολιτική διαδικασία στη Συρία, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Αφγανούς που έχουν ανάγκη, τις εκλογές στη Λιβύη, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις διπλωματικές προσπάθειες στον Νότιο Καύκασο. Τόνισε επίσης τη σημασία των ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για την ειρήνη και την ευημερία.

«Σχεδιάζουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση με τον Τούρκο πρόεδρο» φέρεται να είπε νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφος σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ωστόσο οι ψυχρές σχέσεις δεν φάνηκαν να κρύβονται, ενώ και τα χαμόγελα στη χειραψία λίγο πριν τη συνάντηση φαίνονταν βεβιασμένα. Οι δυο ηγέτες αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή ως COP26, η οποία ξεκινά την Κυριακή στη Γλασκώβη.

President @RTErdogan met with President Joe Biden of the U.S. on the sidelines of the G20 Rome Summit.



Held in a positive atmosphere, the meeting addressed the bilateral relations and regional issues.