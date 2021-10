Βρετανία: Συγκρούστηκαν αμαξοστοιχίες - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους μεταξύ του Αντόβερ και του Σόλσμπερι, ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλτσαϊρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε στη σήραγγα Φίσερτον.

BREAKING: Up to a dozen passengers are believed to have been injured after two trains crashed between Andover and Salisbury, the PA news agency has reported.



Emergency services are at the scene, including 50 firefighters.