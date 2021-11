Κρίστι Σουάνσον: Στο νοσοκομείο με κορονοϊό η ηθοποιός που ήταν...αρνήτρια της Covid-19

Με έναν, μάλλον, άσχημο τρόπο, θα πειστεί πως τελικά και πανδημία υπάρχει, και τα εμβόλια σώζουν ζωές αλλά και ότι η μάσκα προστατεύει. Ο λόγος για την 51χρονη ηθοποιό Κρίστι Σουάνσον η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο εξαιτίας επιπλοκών από την Covid-19.

Η ηθοποιός, υπέρμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στην ταινία του 1992 «Buffy the Vampire Slayer», γραψε στο Twitter ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, όπου παλεύει με την πνευμονία που σχετίζεται με τον κορoνοϊό και τώρα λαμβάνει θεραπεία με οξυγόνο.

🙏🏼 Prayers for me please. Yesterday I took an ambulance ride to the hospital. I’m still here with pneumonia, I’m on oxygen etc, all covid related of course. I’m in good spirits and in great hands. ❤️🙏🏼