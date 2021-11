Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της Cleo Smith της 4χρονης που ύστερα από 18 ημέρες βρέθηκε ζωντανή και καλά στην υγεία της. Χαμογελαστή και με ένα παγωτό στο χέρι στο κρεβάτι του νοσοκομείου που προληπτικά νοσηλεύεται, η μικρούλα διασώθηκε από ένα σπίτι στο Κάρναρβον, όπου την κρατούσαν περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της.

Η μητέρα της Cleo, Ellie Smith, έκανε ανάρτηση νωρίτερα στο Instagram περίπου στις 6 το πρωί τοπική ώρα για την ανακάλυψη της κόρης της με τη λεζάντα «η οικογένειά μας είναι και πάλι ολόκληρη».

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης στη Δυτική Αυστραλία, Paul Papalia, φανερά συγκινημένος είπε: «Εάν νιώθετε την ανάγκη να ευχαριστήσετε τον Θεό σήμερα, ευχαριστήστε τον Θεό για την αστυνομική δύναμη της Δυτικής Αυστραλίας. Η διάσωση του Cleo δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας τυχαίας θέασης ή ενός ύποπτου συμβάντος, ήταν αποτέλεσμα σκληρής αστυνομικής δουλειάς από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτό το περιστατικό».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ένας 36χρονος άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση μετά τον εντοπισμό της Cleo κρατείτε χωρίς να του έχουν απαγγελθεί ακόμα κατηγορίες. Οι αστυνομικοί είπαν ότι ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με την οικογένεια της Cleo και χαρακτηρίστηκε ύποπτος για την φερόμενη απαγωγή το βράδυ της Τρίτης.

“We’re going to take you to see your mummy and daddy.”



This is the moment Cleo Smith was rescued by Western Australia Police, 18 days after the four-year-old went missing. #9News pic.twitter.com/rzMYBsGi8T