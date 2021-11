Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία με ένα tweet που αποδίδεται στη δολοφονημένη Halyna Hutchins. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να έχει δημοσιευθεί τρεις ημέρες πριν πέσει νεκρή από σφαίρα που έφυγε το όπλο που κρατούσε ο Alec Baldwin στα μυρίσματα της ταινίας «Rust».

Σύμφωνα με το μήνυμα η Χαλίνα Χατσινς ήταν έτοιμη να αποκαλύψει πληροφορίες που θα μπορούσαν να στείλουν τη Χίλαρι Κλίντον στη φυλακή. Ωστόσο όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα με το AFP, είναι κατασκευασμένο καθώς δεν υπάρχει σε κανέναν λογαριασμό παρότι η εικόνα που κυκλοφορεί και κοινοποιείται από χρήστες του διαδικτύου δείχνει να είναι από τον πραγματικό της λογαριασμό.

Όπως είναι φυσικό η συγκεκριμένη κίνηση έδωσε το έναυσμα για να αρχίσουν θεωρίες συνωμοσίας για το κατά πόσο ήταν ατύχημα ο θάνατός της με πολλούς να... φαντασιώνονται πως ο Άλεκ Μπάλτουιν δεν πυροβόλησε τυχαία.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επίσης κατέρριψε αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι η Χάτσινς σχεδίαζε να δουλέψει σε ένα ντοκιμαντέρ για την παιδεραστία του Χόλιγουντ πριν από το θάνατό της.

A fake tweet attributed to Halyna Hutchins is circulating online



The cinematographer was killed when actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set https://t.co/W07cHIEpTN