Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στη Ρωσία, ύστερα από τις αναφορές ότι ένα ρωσικό φορτηγό αεροσκάφος Antonov AN-12 φέρεται να συνετρίβη κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, με αξιωματούχους στη Μόσχα να λένε ότι πλήρωμα έως και οκτώ ατόμων επέβαινε στο αεροπλάνο.

«Στις 14.50 ώρα Μόσχας, το αεροσκάφος An-12, που πετούσε μεταξύ Γιακούτσκ και Ιρκούτσκ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ», είπε μια πηγή στο RIA Novosti. Σύμφωνα με το TASS, αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το αεροπλάνο ανήκει στη λευκορωσική αεροπορική εταιρεία «Grodno» κι εκτελούσε πτήση φορτίου. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροπλάνο κατέπεσε, βρέθηκαν συντρίμμια καθώς και δύο σοροί επιβαινόντων.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, το σημείο της συντριβής βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Pivovarikha (σ.σ.: περιοχή γύρω από το Ιρκούτσκ), περίπου 4 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο μπήκε σε δεύτερο κύκλο κατά την προσγείωση και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τα ραντάρ», είπε μια πηγή στο πρακτορείο.

Πηγή του ρωσικού υπουργείου Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης ανέφερε ότι «πυροσβεστικές μονάδες και μονάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο. Το αεροπλάνο έχει τυλιχθεί στις φλόγες» και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς.

Images emerge from An-12 cargo plane crash site in Russia's Siberia



It's reported that everyone on board died in the incident near Irkutsk.https://t.co/vtRF8xlBe2 pic.twitter.com/DAMtRhJDdC