Ρωσία: Συντριβή Antonov με 8 νεκρούς στη Σιβηρία - Βίντεο-ντοκουμέντο από το φλεγόμενο αεροπλάνο

Νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες του φορτηγού αεροπλάνου τύπου Antonov-12, το οποίο κατέπεσε λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. «Στις 14:50 ώρα Μόσχας, το αεροσκάφος An-12, που πετούσε μεταξύ Γιακούτσκ και Ιρκούτσκ, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ», είπε μια πηγή στο RIA Novosti, και λίγο αργότερα δήλωσε πως «όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί». Το αεροσκάφος ανήκει στη λευκορωσική αεροπορική εταιρεία «Grodno» και εκτελούσε πτήση φορτίων.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, το σημείο της συντριβής βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Pivovarikha όχι μακριά από το αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο μπήκε σε δεύτερο κύκλο κατά την προσγείωση και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τα ραντάρ», είπε μια πηγή στο πρακτορείο. Πηγή του ρωσικού υπουργείου Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης ανέφερε από τότε ότι «πυροσβεστικές μονάδες και μονάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο. Το αεροπλάνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες» και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το An-12 είναι ένα αεροπλάνο στροβιλοκινητήρα της σοβιετικής εποχής που κατασκευάστηκε μεταξύ 1957 και 1973, κυρίως για τις ένοπλες δυνάμεις της ΕΣΣΔ. Εκτοτε χρησιμοποιείται από διάφορες πολιτικές αεροπορικές εταιρείες στην πρώην Σοβιετική Ενωση, κυρίως για εμπορευματικές πτήσεις. Το 2019, ένα An-12 συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Λβιβ στη Δυτική Ουκρανία, σκοτώνοντας πέντε από τα επτά μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό σηματοδοτεί την τελευταία από μια σειρά αεροπορικών καταστροφών στη Σιβηρία και τη ρωσική Απω Ανατολή. Τον Ιούλιο, οι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης που ερευνούσαν την εξαφάνιση ενός αεροπλάνου Antonov An-26, ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν τα πτώματα 22 επιβατών και έξι μελών του πληρώματος μετά τη συντριβή του σε γκρεμό στη χερσόνησο της Καμτσάτκα.

