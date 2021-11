Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου η «συνωμοσία της πυρίτιδας», που ενέπνευσε το V for Vendetta

Η 5η Νοεμβρίου του 1605 δεν ήταν μια συνηθισμένη ημέρα για τη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν η ημέρα που ένας πρώην στρατιωτικός, με χαρακτηριστικό τριγωνικό πρόσωπο, μέλος μιας ομάδας φανατικών καθολικών θα πυροδοτούσε μια τεράστια βόμβα για να ισοπεδώσει το βρετανικό κοινοβούλιο σκοτώνοντας τον προτεστάντη βασιλιά Ιάκωβο Α’. Η συνωμοσία της πυρίτιδας, όπως έμεινε στην ιστορία, απέτυχε. Ο Γκάι Φωκς συνελήφθη και εκτελέστηκε, ωστόσο, το όνομα και το πρόσωπό του βρήκαν τη θέση τους στην αιωνιότητα και έγιναν σύμβολα αντίστασης σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ιθύνων νους της συνωμοσίας ήταν ένας φανατικός καθολικός, ο Ρόμπερτ Κατεσμπι. Βασικός στόχος του σχεδίου του ήταν η ανατίναξη της Βουλής των Λόρδων, την ώρα που ο βασιλιάς θα απηύθυνε χαιρετισμό προς το σώμα. Στη συνέχεια θα προκαλούσε λαϊκή εξέγερση και θα ανέβαζε στο θρόνο την 9χρονη κόρη του Ιάκωβου, Ελισάβετ, που ήταν καθολική.

Η αποκάλυψη της συνωμοσίας

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν έγιναν όπως τα υπολόγιζαν οι συνωμότες. Μερικές ημέρες πριν την 5η Νοεμβρίου μια ανώνυμη επιστολή έφθασε στα χέρια του Ουίλιαμ Πάρκερ, 4ου βαρόνου του Μοντελιέ . Αποστολέας της, πιθανότατα, ήταν ένας καθολικός ιερέας, στον οποίο ένας από τους συνωμότες είχε αποκαλύψει το σχέδιο κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή την επιστολή έστειλε ένας από τους ίδιους του συνωμότες προειδοποιώντας τον καθολικό λόρδο να μην παραβρεθεί σε εκείνη τη συνεδρίαση προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή του.

Ο βαρόνος ειδοποίησε τις Αρχές που ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες και μια μέρα πριν την εκτέλεση του σχεδίου συνέλαβαν τον Φωκς στο υπόγειο της Βουλής δίπλα σε 36 βαρέλια με πυρίτιδα, ικανά να ισοπεδώσουν το κτίριο. Ο Φωκς ομολόγησε αμέσως τη συμμετοχή του στη συνωμοσία και είπε πως για το μόνο που λυπάται είναι που δεν τα κατάφεραν να σκοτώσουν τον βασιλιά. Στα φρικτά βασανιστήρια που ακολούθησαν λέγεται πως ο Γκάι Φωκς χαμογελούσε συνέχεια, εξού και το γελαστό πρόσωπο στις μάσκες.

Ως ημέρα εκτέλεσης ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου του 1606. Απέναντι από το κτίριο που σκόπευαν να ανατινάξουν στήθηκε μια εξέδρα και ένας, ένας οι συνωμότες οδηγούνταν στην αγχόνη. Τελευταίος θα εκτελούνταν ο Φωκς, όταν έφτασαν στην εξέδρα, ωστόσο, εξαντλημένος από τα βασανιστήρια, γλίστρησε, έπεσε με το κεφάλι από μεγάλο ύψος και έσπασε τον λαιμό του. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Ο Βασιλιάς θύμωσε και διέταξε να τεμαχιστεί η σωρός του και να αποσταλούν τα κομμάτια στις τέσσερις άκρες του Ηνωμένου Βασιλείου, για να θυμίζουν πάντα την «τύχη που περιμένει τους προδότες».

V for Vendetta

Μέχρι το 2005 η γιορτή του «Guy Fawkes Night» ή του «Bonfire Night» ήταν μια καθαρά βρετανική υπόθεση. Υπάρχει, μάλιστα, και ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο αναφέρει πως δεν υπάρχει λόγος να ξεχαστεί η συνωμοσία της πυρίτιδας. Remember, remember, the 5th of November (Θυμηθείτε, θυμηθείτε, την 5η του Νοέμβρη) The Gunpowder Treason and plot; (Τη συνωμοσία της πυρίτιδας και την πλοκή της) I know of no reason why Gunpowder Treason (δεν ξέρω κανέναν λόγο γιατί η συνωμοσία της πυρίτιδας) Should ever be forgot. (θα πρέπει να ξεχαστεί).

Από το 2005 και έπειτα, ωστόσο, και με αφορμή την χολιγουντιανή ταινία «V for Vendetta», η ιστορία της οποίας βασίζεται στη συνωμοσία της πυρίτιδας, και τον Hugo Weaving να υποδύεται τον μασκοφόρο εκδικητή με τη μάσκα με το πρόσωπο του Φωκς, μετατρέπει την ιστορία σε ένα παγκόσμιο γεγονός και τη μάσκα με το τριγωνικό πρόσωπο σε ένα σύμβολο αντίστασης για τους νέους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.