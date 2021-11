Πανικός στο Μεξικό: Ένοπλη συμπλοκή αντίπαλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών σε τουριστικό θέρετρο

Αιματηρή ένοπλη συμπλοκή μεταξύ μελών αντίπαλων συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά σημειώθηκε χθες σε παραλία κοντά στο Κανκούν, τουριστικό θέρετρο στις ακτές του Μεξικού στην Καραϊβική θάλασσα, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως η εγκληματικότητα στη χώρα είναι εκτός ελέγχου.Δυο φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών. Δεν υπήρξε κανένας άλλος «σοβαρός τραυματισμός», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, που διευκρίνισε ότι η ανταλλαγή πυρών ξέσπασε «μεταξύ αντίπαλων ομάδων μικροδιακινητών» ναρκωτικών σε παραλία στο Πουέρτο Μορέλος.

«Κανένας τουρίστας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ουδείς απήχθη», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Λούσιο Ερνάντες Γκουτιέρες, περιφερειακός αξιωματούχος αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια. Η ανταλλαγή πυρών εκτυλίχθηκε στην ιδιωτική παραλία πολυτελούς ξενοδοχείου. Τουρίστες και μέλη του προσωπικού έσπευσαν να καλυφθούν όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Μάικ Σίνγκτον, στελέχους του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC Universal, ο οποίος παραθερίζει στο Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort.

"Active Shooter" Guests at the Hyatt Ziva Riviera hotel in Cancun, Mexico, which is popular with American tourists, have been told to stay put by the hotel staff after reports of shooting at the hotel. pic.twitter.com/5TED5nlPG6