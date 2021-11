Σε δημοπρασία η γκαρνταρόμπα της Amy Winehouse

Το φόρεμα που φόρεσε η αξέχαστη Amy Winehouse στην τελευταία της συναυλία το 2011 στο Βελιγράδι θα βγει στο «σφυρί» το Σαββατοκύριακο στο Μπέβερλι Χιλς, μαζί με εκατοντάδες άλλα ρούχα, αξεσουάρ, βιβλία, δίσκους και αντικείμενα που ανήκαν στη Βρετανίδα τραγουδίστρια.

Η Amy Winehouse έδινε μάχη με τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρος της καριέρας της. Είχε εμφανιστεί εμφανώς μεθυσμένη μπροστά σε ένα κοινό που την αποδοκίμασε στην τελευταία της συναυλία, τον Ιούνιο του 2011 στο Βελιγράδι. Η περιοδεία της ακυρώθηκε και η τραγουδίστρια πέθανε από δηλητηρίαση από αλκοόλ, στο σπίτι της στο Λονδίνο, στις 23 Ιουλίου του 2011. Ήταν 27 ετών.

Το βράδυ εκείνο στη συναυλία του Βελιγραδίου φορούσε ένα μίνι φόρεμα που είχε σχεδιάσει η στυλίστρια Ναόμι Πάρι. Το ένδυμα εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 δολαρίων από τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions, που διοργανώνει τις δημοπρασίες σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή.

Συνολικά, περισσότερα από 800 ρούχα και αντικείμενα, που ανήκαν στη σταρ, προσφέρονται προς πώληση: φορέματα, στηθόδεσμοι, παντελόνια, σορτς, παπούτσια, γυαλιά, μουσικά όργανα, βιβλία, δίσκοι κ.λπ. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ενδέχεται να αγγίξουν συνολικά τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Αυτά τα προσωπικά είδη της τραγουδίστριας τίθενται προς πώληση από τους γονείς της, τον Μιτς και την Τζάνις Γουάινχαουζ. «Είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να οργανώνεις δημοπρασίες με τους γονείς ενός νεκρού παιδιού», είπε ο Μάρτιν Νόλαν, διευθυντής της Julien's Auctions, όταν παρουσίασε τα προσωπικά είδη της εκλιπούσας τραγουδίστριας στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα. «Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και τους πήρε πολύ χρόνο να δεχτούν να δωρίσουν (τα είδη) συνειδητοποιώντας, ότι σίγουρα θαυμαστές, μουσεία, συλλέκτες σε όλο τον κόσμο θα ήθελαν να τα αποκτήσουν αυτά», εξήγησε ο Νόλαν.

"Property From The Life And Career Of Amy Winehouse" auction taking place in Beverly Hills and live online at Julien's Live on November 6th and 7th, 2021. Martin Nolan discussed our @amywinehouse Auction at todays Press Preview @hardrocknewyork. #Amywinehouse #Auction pic.twitter.com/RRTAlMgB64

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς της Amy Winehouse επιθυμούν με αυτή την πώληση να διατηρήσουν ζωντανή «την κληρονομιά και τη μνήμη» της κόρης τους και να συγκεντρώσουν κεφάλαια για το ίδρυμά τους βοηθώντας νεαρούς ενήλικες που υποφέρουν από εθισμό σε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Εκτός από το φόρεμα της τελευταίας της συναυλίας, οι θαυμαστές θα μπορούν να αγοράσουν μια τσάντα σε σχήμα καρδιάς, ειδικά κατασκευασμένη για εκείνην από την Moschino, που φόρεσε η Amy Winehouse στα Brit Awards το 2007. Η τιμή αυτής της τσάντας εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 δολαρίων.

Hundreds of items that belonged to late Grammy-winning artist Amy Winehouse, including the dress she wore during her final concert, are going up for auction in the United States https://t.co/YFtPpuFHqC