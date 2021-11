Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε δεξαμενή πετρελαίου σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε. Από την έκρηξη του τάνκερ πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς να προσδιορίζεται προς το παρόν ο αριθμός τους.

Ο Mohamed Lamrane Bah, διευθυντής επικοινωνιών για την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA) της Σιέρα Λεόνε, δήλωσε στο CNN ότι αρκετοί άνθρωποι ήταν επίσης σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη.

A tanker explosion in Sierra Leone has claimed hundreds of livespic.twitter.com/PzG7vr3nq6 November 6, 2021

Massive fuel truck explosion in Sierra Leone capital area of Wellington. Possibly near a supermarket with multiple buses involved too #SSOT#SieraLeone pic.twitter.com/WNCKPkuusv — Alemi🇺🇬🇸🇸 (@AlemiWilliam) November 6, 2021