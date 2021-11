Σκωτία: Δημοτικό σχολείο παροτρύνει τα αγόρια να φοράνε φούστες για την ισότητα των φύλων

Ένα δημοτικό σχολείο στην Σκωτία αποφάσισε, προκειμένου να καταρριφθούν στερεότυπα ανάμεσα στα φύλα, να παροτρύνει τους άνδρες δασκάλους, αλλά και τους μαθητές, να παρουσιάζονται με φούστα στον χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη, σύμφωνα με το RT. Στο e-mail που έστειλε η διεύθυνση του σχολείου, αναφέρθηκε και σε παρόμοια εκστρατεία στην Ισπανία, στην οποία δάσκαλοι και παιδιά φορούσαν φούστες για να δείξουν αλληλεγγύη σε έναν μαθητή που είχε αποβληθεί για τον ίδιο λόγο. Σημειώνεται, ότι η ιδέα προήλθε από τους μαθητές της έκτης τάξης, κάτι που δεν αμέλησε να σημειώσει η διεύθυνση.

SO proud of our P6’s who after reading @HappyNewspaper wrote to our leadership team to ask if we could support #clotheshavenogender #LaRopaNoTieneGenero We promote respect, tolerance and understanding and we want our school to be inclusive and promote equality. pic.twitter.com/lCWqt2l3SY