Λίβερπουλ: Επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο - Ένας νεκρός και τρεις συλλήψεις

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, ανέφερε η αστυνομία, η οποία προσέθεσε πως την έρευνα έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η αστυνομία ανέφερε σε μία ανακοίνωση πως το αυτοκίνητο φαίνεται πως ήταν ένα ταξί το οποίο είχε σταματήσει στο νοσοκομείο λίγο πριν από την έκρηξη. Aπό την επίθεση τραυματίστηκε ένας άνθρωπος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αστυνομικοί συνέλαβαν στην περιοχή του Κένσινγκτον τρεις άνδρες ηλικίας 21, 26 και 29 ετών για την επίθεση.

