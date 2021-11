ΗΠΑ - Κολοράντο: Τουλάχιστον πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από σχολείο

Τουλάχιστον πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε πάρκο δίπλα από σε λύκειο του Κολοράντο στις ΗΠΑ. Ο ύποπτος δράστης παραμένει ελεύθερος, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter και συμπληρώνει πως οι τραυματίες είναι μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών.

Τα παιδιά διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο ενώ από την πλευρά τους οι αρχές αναζητούν το δράστη ο οποίος εξαφανίστηκε άμεσα από το σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή απομακρύνοντας πολίτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, τοπική ώρα. Η αστυνομική υπηρεσία της Αουρόρα που ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης, επιβεβαίωσε πως οι τραυματίες είναι πέντε έφηβοι, αλλά δεν έχουν δοθεί εκ μέρους των αρχών πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.



There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.



Unknown suspect, who is no longer on scene.



Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv