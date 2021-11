O Κάνιε Γουέστ κάλεσε τον Μέριλιν Μάνσον να εμφανιστεί στο Sunday Service (χριστιανικό συγκρότημα που δημιούργησε ο ράπερ και πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν) και αυτό προκάλεσε την οργή του κόσμου τόσο για τον πρώτο που τον υποστηρίζει ανοιχτά όσο και για τον δεύτερο που υποκρίνεται πίσω από τον Χριστιανισμό. Υπενθυμίζεται, ότι ο Μάνσον κατηγορείται για δεκάδες σεξουαλικά εγκλήματα, ενώ το περιοδικό Rolling Stone αποκάλυψε ότι φέρεται να είχε στο διαμέρισμά του ηχομονωμένο χώρο, στον οποίο έκλεισε γυναίκες, τις βασάνιζε ψυχολογικά και τις βίαζε.

Η πολύπλοκη σχέση του Manson με τη θρησκεία ξεκινά τη δεκαετία του '90. Έχτισε μια καριέρα πάνω στο αντιχριστιανικό ρεύμα και την άσεμνη συμπεριφορά. Για πάνω από μια δεκαετία ήταν στόχος των εκκλησιαζόμενων, καθώς θεωρούσαν ότι οδεύει τους νέους στον σατανισμό. «Ας ελπίσουμε ότι θα με θυμούνται ως το άτομο που έβαλε τέλος στον Χριστιανισμό», είπε σε μια συνέντευξη στο The Phil Donohue Show το 1995.

Το 1994, δέχτηκε τιμητική διάκριση από την Εκκλησία του Σατανά. Αν και ήταν απλώς μια συμβολική χειρονομία, κατέστησε πιο δύσκολο να απορρίψει τους δεσμούς του με τον σατανισμό. Και αν δεν αρκούν αυτά για να επιβεβαιώσουν ότι ο Χριστιανισμός αποτελεί το τελευταίο αποκούμπι του Μάνσον λίγο πριν την καταδίκη του, αρκεί η δήλωσή του στο MTV το 1997: «Δεν θα καταπιεζόμαστε πλέον από τον φασισμό που ονομάζεται Χριστιανισμός». Και επιπλέον, το τραγούδι «Rock is Dead» αναφέρει ότι η «τηλεόρασή μας είναι πλέον Θεός» και το «I Don't Like The Drugs» γελοιοποιούσε τον Χριστιανισμό.

O βασικός λόγος που προσπαθεί να αλλάξει στάση για όλα - ήταν από μικρός κατά του Χριστιανισμού, μολονότι φοίτησε σε χριστιανικό σχολείο - είναι διότι η εταιρεία του τον έχει διώξει, μετά τον σάλο με τις φρικτές κατηγορίες εναντίον του, ενώ αποσύρθηκαν και οι τηλεοπτικές συμφωνίες με τις Starz και AMC.

Αιχμαλώτιζε και βίαζε γυναίκες

Στο πλαίσιο της έρευνας, που διήρκεσε εννέα μήνες, το Rolling Stone μίλησε με περισσότερους από 55 ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Marilyn Manson, ανάμεσά τους κάποιες από τις γυναίκες που τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική ή ψυχολογική κακοποίηση. Τρεις γυναίκες που μίλησαν στο περιοδικό, ανάμεσά τους και η 'Εσμε Μπιάνκο που συμμετείχε στο Game of Thrones, έχουν κάνει μήνυση στον τραγουδιστή.

Οι άνθρωποι που τον έχουν καταγγείλει σκιαγραφούν την εικόνα ενός ανθρώπου που προσέγγιζε τις γυναίκες με κολακείες και «μαύρο» χιούμορ προτού εμφανίσει ένα μοτίβο κακοποίησης που φέρεται να περιελάμβανε μαστίγωμα, χάραγμα αρχικών στο δέρμα, αναγκαστικό εγκλεισμό και βιασμό. Γυναίκες κατηγορούν τον Marilyn Manson πως τους προσέφερε ναρκωτικά, αλκοόλ και έλεγχε τις διατροφικές τους συνήθειες αλλά και τον ύπνο τους. Υποστηρίζουν πως τις κρατούσε αιχμάλωτες, συναισθηματικά και σωματικά μέχρι να υποκύψουν στη θέλησή του. Αν ήθελαν να τον εγκαταλείψουν, λένε, απειλούσε να αυτοκτονήσει ή και να τις σκοτώσει.

Το υπόλοιπο διαμέρισμα του Marilyn Manson ήταν διακοσμημένο με αίμα, σβάστικες και κομμένες φωτογραφίες από πορνοπεριοδικά, σύμφωνα με το Rolling Stone. «Υπήρχαν κόλποι παντού», λέει άτομο που είχε επισκεφθεί τον χώρο. Άλλοι, θυμούνται ότι είχαν δει ότι πάνω από το κρεβάτι του υπήρχε μήνυμα γραμμένο με σπρέι, που ανέφερε «AIDS». Τα έπιπλα, τα χαλιά και άλλα αντικείμενα ήταν μαύρα, όπως και οι κουρτίνες που ο τραγουδιστής χρησιμοποιούσε για να μπλοκάρει το φως σε κάθε παράθυρο, σχεδόν όλη την ημέρα.

Ο μόνος που τον στηρίζει πλέον είναι ο «χριστιανός» Κάνιε Γουέστ: «Θα σε χτυπήσουν με μια κατηγορία για κάποιον με τον οποίο ήσασταν πριν από δέκα χρόνια, ενώ υπάρχουν γυναίκες που έχουν περάσει πολύ σοβαρά πράγματα, που έχουν τραβηχτεί σε σοκάκια παρά τη θέλησή τους. Αυτό είναι διαφορετικό από μια αγκαλιά, αλλά ταξινομείται ως το ίδιο πράγμα», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.