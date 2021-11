Sophia Urista: Πώς η τραγουδίστρια που ούρησε σε θαυμαστή της αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη

Η Sophia Urista έκανε κάτι πρωτοφανές στη σκηνή: Κάλεσε θαυμαστή της, κατέβασε το παντελόνι της και ούρησε στο πρόσωπό του. Η αηδιαστική ενέργειά της προσέβαλε τους θαυμαστές της και όχι μόνο με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να αναγκαστεί - μερικά 24ωρα μετά την κατακραυγή - να ζητήσει συγγνώμη.

Το σοκαριστικό περιστατικό με τη Sophia Urista να αποφασίζει να ουρήσει σε θαυμαστή της έγινε στο φεστιβάλ "Welcome To Rockville" στην Daytona των ΗΠΑ. Η Sophia Urista, που είναι η τραγουδίστρια και frontwoman του συγκροτήματος Brass Against, παραπονέθηκε πολλές φορές πως θέλει απεγνωσμένα να ουρήσει, κάλεσε έναν θαυμαστή της στη σκηνή και τον έβαλε να ξαπλώσει. Τότε εκείνη πήγε από πάνω του, κατέβασε το παντελόνι της και ούρησε στο πρόσωπό του ενώ την ίδια στιγμή τραγουδούσε στο κοινό της.

Στην απολογητική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια Sophia Urista έγραψε χαρακτηριστικά: «Γεια σε όλους. Θέλω να μιλήσω για την συναυλία μου στο φεστιβάλ. Πάντα ξεπερνούσα τα όρια στη μουσική μου και στην σκηνή. Εκείνο το βράδυ, τα ξεπέρασα κατά πολύ. Αγαπώ την οικογένειά μου, το συγκρότημά μου και τους θαυμαστές μου περισσότερο από οτιδήποτε και ξέρω κάποιοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από αυτό που έκανα. Τους ζητώ συγγνώμη και θέλω να ξέρουν ότι δεν ήθελα να τους πληγώσω. Δεν είμαι μια σοκαριστική καλλιτέχνις. Πάντα θέλω να βάζω την μουσική μου πάνω από όλα. Είμαι ευγνώμων για την συνεχή αγάπη και στήριξή σας».