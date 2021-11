Ανάστατη είναι η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ καθώς πρώην σταρ του NFL καταγράφηκε από βίντεο να κακοποιεί την πρώην σύζυγό του, μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Οπως αναφέρει το TMZ Sports, ο γνωστός πρώην άσος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Ζακ Στέισι άρχισε να χτυπάει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και μετά την έριξε με δύναμη στην τηλεόραση. Όλα αυτά μπροστά στον μόλις πέντε μηνών γιο της που ήταν λίγα μέτρα πιο πέρα. Το θλιβερό περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του Στέισι στη Φλόριντα.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old...pic.twitter.com/ovafFHxrCl