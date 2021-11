Και πάλι... πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν - Ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του

Ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε εκ νέου τα προεδρικά του καθήκοντα στις 18:35 ώρα Ελλάδας, τα οποία είχε μεταβιβάσει για σύντομο χρονικό διάστημα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για όση ώρα παρέμενε υπό αναισθησία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση «ρουτίνας» συνομίλησε με την Κάμαλα Χάρις και τον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου «γύρω στις 11:35 σήμερα το πρωί. Ο πρόεδρος ήταν σε καλή διάθεση και ανάλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του αυτή του εκείνη τη στιγμή», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι. Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Τζο Μπάιντεν παραμένει προς το παρόν στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον, για τη συνέχιση του γενικού τσεκ-απ «ρουτίνας» στο οποίο υποβάλλεται.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.