Βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία αποφάσισε να πάει σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου με τον 3 μηνών γιο της και όπως καταγγέλλει της είπαν πως απαγορεύεται. Η Στέλλα Κρέιζι υποστηρίζει πως «δεν μπορεί να συνδυαστεί η πολιτική και η μητρότητα».

Διαβάστε ακόμη: ΗΠΑ: Απομάκρυναν από το δημαρχείο στη Νέα Υόρκη το άγαλμα του προέδρου Τόμας Τζέφερσον

Η βουλευτής των Εργατικών είπε στο BBC ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί στο κοινοβούλιο με την κόρη της και δεν της είχε γίνει κάποια παρατήρηση. Την Τρίτη, αποφάσισε να πάρει στη συνεδρίαση των 3 μηνών μωρό της που ακόμα θηλάζει, αλλά έλαβε ένα email από την πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Έλενορ Λενγκ η οποία την ενημέρωνε πως οι «κανόνες λειτουργίας και ευγένειας» έχουν αλλάξει και τα παιδιά δεν επιτρέπονται.

Apparently Parliament has written a rule which means I can’t take my well behaved, 3-month old, sleeping baby when I speak in chamber. (Still no rule on wearing masks btw).



Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems….#21stCenturyCalling pic.twitter.com/rKB7WbYQrL